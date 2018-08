Ospedale Fermo,sbancamenti per perimetro

Il nuovo ospedale di Fermo, in contrada Campiglione, è una struttura considerata strategica dalla Regione Marche "per la salute di tutto il territorio, con un investimento voluto da questa amministrazione di circa 70 milioni di euro". Lo ha ribadito l'assessore al bilancio Fabrizio Cesetti nel corso di un sopralluogo nel cantiere con il presidente della Regione Luca Ceriscioli ere del nuovo ospedale di Fermo, a Campiglione. E' stata l'occasione per una riunione con l'ingegnere della ditta Carron che si è aggiudicata la gara per la realizzazione della nuova struttura, al fine di capire a che punto sono i lavori e quali sono i tempi. Ceriscioli ha avuto modo di visitare l'area e la zona in cui in cui verranno realizzate le strade d'accesso: "I lavori per la viabilità - ha riferito il presidente - partiranno già A settembre". "Abbiamo iniziato le attività di sbancamento - ha spiegato l'ingegnere della Carron - che serve a definire il perimetro dell'ospedale".