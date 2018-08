Aeroporti, primo volo Falconara-Berlino

Al via all'aeroporto 'Sanzio' di Ancona-Falconara Marittima il volo easyJet per Berlino Tegel: sarà attivo due volte a settimana, il lunedì e il venerdì. Al battesimo della nuova rotta c'era anche il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli con l'amministratore unico di Aerdorica Federica Massei, Luca Colombo, responsabile operativo easyJet per lo scalo dorico e il direttore territoriale dell'Enac Silvia Ceccarelli. Lo scorso mese con la compagnia erano partiti da Ancona collegamenti per Londra, con due voli a settimana (il mercoledì e il sabato), e oggi si inaugura il volo per Berlino Tegel. "L'aeroporto continua a crescere - spiega la Massei - aumentano i passeggeri e i voli che sono utili per imprenditori e tutti i marchigiani.

Per l'aeroporto delle Marche è importante accogliere una delle prime compagnie aeree in Europa e fornire un eccellente servizio ai passeggeri. Ci auguriamo continui e sia sempre più ampia la collaborazione con la compagnia".