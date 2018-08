Montelago Celtic Festival, attesi 20mila

Sono attese almeno 20 mila persone di ogni età, giunte da tutta Europa a Taverne di Serravalle di Chienti, sull'altopiano di Colfiorito, tra Umbria e Marche, per il Montelago Celtic Festival, kermesse musical-culturale in programma il 2, 3 e 4 agosto. In programma decine di concerti live dei migliori gruppi contemporanei di musica celtica in una festa dallo spirito gallico negli incontaminati luoghi anticamente abitati dalla tribù dei Senoni che si stabilì nel territorio marchigiano nel periodo preromano. Faranno da sfondo alla manifestazione la celebrazione reale di ben venti matrimoni secondo la tradizione celtica, seminari di musica antica, corsi di danze irlandesi, laboratori di storytelling, incontri sui grandi personaggi del mondo della letteratura tolkieniana e del cinema, come l'animatore dei draghi di Game of Thrones Jonathan Symmonds che illustrerà il suo lavoro, risultato di ore di studi e preparazione.