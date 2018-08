Bruciati 18 quintali balle di fieno

Circa 18 quintali di fieno ammassato in ballette sono andati distrutti la notte scorso a causa di un incendio divampato in una rimessa a Serradica di Fabriano. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Fabriano e Arcevia che alle prime luci dell'alba, con due autopompe e un'autobotte, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Pompieri in azione anche a Montecarotto per l'allagamento di tre locali di uno scantinato al secondo piano interrato. I vigili del fuoco hanno provveduto a prosciugare l'acqua sversata e a mettere in sicurezza lo scantinato con una pompa ad immersione.