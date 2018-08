+3,1% produzione manifatturiera Marche

(ANSA) - ANCONA, 2 AGO - Secondo trimestre 2018 positivo per l'industria manifatturiera regionale, con attività produttiva e commerciale in aumento rispetto allo stesso periodo del 2017.

Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale condotta dal Centro Studi "Giuseppe Guzzini" di Confindustria Marche, in collaborazione con Ubi Banca, nel trimestre aprile-giugno la produzione industriale è cresciuta di circa il 3,1%, variazione positiva anche se più contenuta di quella rilevata a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (+4,5%). Tutti i comparti inclusi nell'indagine hanno registrato variazioni positive, seppure con intensità differenti. Si riduce la quota di operatori con produzione stabile o in calo (51% contro il 53%) e sale il numero di aziende interessate da aumenti della produzione (49% contro 47%). "Il dato - osserva il presidente di Confindustria Marche Claudio Schiavoni - conferma i segnali di miglioramento emersi nei trimestri precedenti, anche se la dinamica complessiva rimane più debole di quella nazionale".