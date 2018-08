Sequestro legna tagliata sui Sibillini

I carabinieri di Montefortino, in località Infernaccio nel Parco dei Sibillini, hanno sequestrato 400 quintali di legname in seguito a una operazione di taglio a raso all'interno di un bosco d'alto fusto. Le piante appartenevano a diverse specie tra cui acero montano, faggio e frassino, situati in un'area boschiva di circa 3mila metri quadri. La violazione, fa sapere l'ente Parco, "è avvenuta nell'ambito di un intervento autorizzato dall'Unione Montana e dal Parco dei Sibillini, al fine di rimuovere del legname accumulatosi nella zona in seguito a una valanga.

"Condanniamo con fermezza tale operazione - sottolinea il Direttore del Parco, Carlo Bifulco - che rappresenta un grave danno ambientale nel territorio del Parco e che è avvenuta in un'area appartenente alla Rete Natura 2000". A denunciare il fatto era stato il sindaco di Montefortino, Domenico Ciaffaroni, presidente della Comunità del Parco, che, accortosi del taglio boschivo, lo ha immediatamente segnalato ai Carabinieri.