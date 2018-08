Incendio Monte San Vicino, spento da Vvf

Circa 500 metri quadrati di bosco e sottobosco sono bruciati sul Monte San Vicino in frazione Braccano di Matelica a causa di un incendio divampato nel pomeriggio. Le fiamme sono state spente rapidamente dai vigili del fuoco di Macerata, Camerino e Fabriano. L'elicottero dei pompieri ha sorvolato l'area scoscesa ma non è stato necessario effettuare lanci. Non si conoscono le cause dell'incendio che sono al vaglio degli investigatori.