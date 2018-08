Basket: Pesaro, arriva Erik McCree

(ANSA) - PESARO, 1 AGO - Secondo acquisto per la Vuelle Pesaro dopo il lituano Mockevicius. E' dello statunitense Erik McCree, nato a Orlando il 20 dicembre 1993, un'ala di 203 centimetri cresciuto cestisticamente a Murray State (College, 2012-2013) prima del trasferimento a Louisiana Tech (2014-2017) dove ha realizzato di media 18 punti(36% da 3) e catturato 9 rimbalzi. Nel 2017 Mc Cree si è messo in evidenza al torneo di Portsmouth con 14 punti di media e è stato invitato alla Summer League con gli Houston Rockets. I Miami Heat lo hanno messo sotto contratto per il Veteran Camp nell'autunno 2017 prima di inserirlo nel roster della loro squadra di sviluppo, Sioux Falls Skyforce, dove ha ottenuto ottime statistiche: 16 punti (36% da 3) e 5 rimbalzi. A dicembre ha ricevuto l'offerta di contratto di 10 giorni dagli Utah Jazz coi quali ha disputato 4 partite ufficiali Nba prima di essere trasferito alla squadra di sviluppo, Salt Lake City Stars, dove ha totalizzato una media partita di 19 punti col 40% da tre e 5 rimbalzi.