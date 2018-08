Ascoliva Festival celebra dop ascolana

Ascoliva Festival 2018, il festival mondiale dell'oliva ascolana del Piceno Dop, sarà inaugurato per la sesta edizione il prossimo 9 agosto ad Ascoli Piceno e proseguirà fino al 19 agosto. Un festival che anche quest'anno affiancherà alla parte prettamente enogastronomica una serie di appuntamenti, tra cui dibattiti con esperti, laboratori, e iniziative di grande attrattività come l'Oliva Day, festa celebrativa con la presentazione dell'oliva ripiena più grande del mondo e la delle massaie, presentata dal dottor Mauro Mario Mariani, angiologo e mangiologo, oltre a incontri a cura della Cia e lezioni del prof. Leonardo Seghetti, con degustazioni, per l'iniziativa 'A scuola di Dop', voluta dal Consorzio tutela valorizzazione oliva ascolana del Piceno Dop.

Il tutto nell'area culturale dedicata di 'Ascoliva Lab'.

Previsti anche due stand del Consorzio Tutela Vini Piceni e del Consorzio Tutela Valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno Dop, più un padiglione della Cia.