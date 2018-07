Prezzi: ad Ancona a luglio +0,5% in un mese

(ANSA) - ANCONA, 31 LUG - Prezzi in aumento ad Ancona. A luglio l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha fatto registrare una variazione mensile pari a +0,5%. Il tasso tendenziale sale da +0,6% a +0,8%. In un mese ha inciso soprattutto la voce abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili: +2,8%, seguita da servizi ricettivi e di ristorazione +1,8% e ricreazione, spettacolo e cultura con +1%.

Sull'anno invece ad una flessione di -13,6 % per istruzione e -4,3% per abbigliamento e calzature fanno da contraltare i rincari per trasporti (+3,9%), bevande alcoliche e tabacchi (+3,7%), abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili (+2,9%), prodotti alimentari e bevande analcoliche (+2,1%).