Musei, +34% visitatori Galleria Urbino

Le Marche sono al terzo posto nella classifica italiana, stilata dal Mibact, degli ingressi ai musei nel primi mesi del 2018, con un incremento del 21%. La classifica del Ministero ha evidenziato una grande ripresa del turismo nella regione e un considerevole aumento del gradimento dei luoghi storico-culturali. La Galleria Nazionale delle Marche di Urbino ha addirittura registrato, fino a giugno 2018, +34% di visitatori rispetto al 2017. Il direttore Peter Aufreiter, si ritiene soddisfatto, in seguito al lavoro svolto e alle iniziative realizzate fino ad ora, che hanno portato Palazzo Ducale a un risultato sorprendente. "Il 2018 non è ancora terminato - sottolinea Aufreiter - gli eventi proposti hanno riscosso un successo significativo, ma in cantiere abbiamo ancora tanto lavoro e tante idee. Palazzo Ducale deve essere un luogo aperto a tutti, grandi e piccoli, amanti dell'arte classica e contemporanea. La nostra missione è raccontare l'arte a 360 gradi".