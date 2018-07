Autocarro in fiamme A14, intervento Vvf

Un incendio è divampato su un autocarro in transito in direzione sud sull'A14 al km 206 nei pressi dell'uscita di Montemarciano. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Fano e i vigili del fuoco, con nove unità e tre automezzi, che hanno spento le fiamme forse divampate sulla motrice del mezzo che trasportava carta da riciclo. Non si segnalano danni a persona. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Durante le fasi di spegnimento delle fiamme si è resa necessaria la riduzione della carreggiata di una corsia.