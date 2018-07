Regione Marche, Conero in lista Unesco

Iscrivere la Riviera del Conero nella lista del "Patrimonio Mondiale, Culturale e Naturale dell'Unesco". Lo chiede una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale delle Marche, a firma di Gianluca Busilacchi (misto-Mdp) e dall'assessore a Cultura e Turismo Moreno Pieroni.

L'atto raccoglie l'appello lanciato dall'associazione "Le Cento Città", impegnando la Giunta regionale "ad acquisire elementi scientifici, tecnici, comparativi ed amministrativi per avviare tutte le necessarie procedure ed a farsi promotrice di un confronto con il ministero competente, i Comuni interessati, la Provincia di Ancona e con altre istituzioni, organizzazioni culturali, ambientali, sociali ed imprenditoriali, circa le attività da intraprendere in vista della proposta di candidatura". Via libera anche ad un ordine del giorno presentato da Busilacchi e Enzo Giancarli (Pd), che chiede di superare l'attuale commissariamento del Parco del Conero (più ampio dell'area per cui si chiede il riconoscimento Unesco).