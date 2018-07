Per eclissi di luna tutti a testa in su

Migliaia di persone a testa in su ieri sera anche nelle Marche per lo spettacolo unico e rarissimo dell'eclissi totale di Luna più lunga del secolo (un'ora e 43 minuti) e la grande opposizione di Marte, la più spettacolare dal 2003. Marchigiani e turisti si sono affollati in particolare lungo le spiagge, ma molti hanno scelto anche porti, punti panoramici e la sommità di monti e coline, come il monte Conero ad Ancona, o il Girfalco a Fermo. Grande successo per gli osservatori. Nelle Marche la notte dell'eclissi è avvenuta in concomitanza con la Notte dei Desideri, una serie di eventi lungo tutta la costa, dedicati al tema della luce. A Pesaro una grande scritta di candeline "150 Rossini" ha celebrato il 150/o anniversario della morte dell'autore del Barbiere di Siviglia.