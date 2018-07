Arrestato vendette gioielli vittima

(ANSA) - ANCONA, 28 LUG - Due fedi nuziali, una catenina di oro bianco e un ciondolo venduti ad un Compro Oro per 400 euro.

Sono i gioielli che Maurizio Marinangeli, il 57enne arrestato per l'omicidio di Emma Grilli, la sua vicina di casa di 85 anni, presa coltellate nel suo appartamento a Chiaravalle il 17 luglio scorso, ha portato via da casa della vittima dopo il delitto.

Marinangeli li ha portati nel negozio, a Falconara Marittima - hanno ricostruito i Cc in conferenza stampa -, circa 30 minuti dopo l'aggressione e, per la vendita, esibì il suo documento di identità. E' stato così che gli investigatori sono risaliti fino a lui. Ma sull'uomo, affetto da ludopatia, si erano concentrati i sospetti perché aveva fornito dichiarazioni sui suoi movimenti nel giorno dell'omicidio in contrasto con quelle di altri testimoni e contraddittorie o non veritiere. Marinangeli è ndato in carcere in esecuzione di un ordine di custodia cautelare del gip per omicidio aggravato da futili motivi e rapina aggravata le accuse.