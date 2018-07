Anziana uccisa: arrestato è ludopatico

(ANSA) - ANCONA, 28 LUG - Abita nell'appartamento sopra a quello di Emma Grilli e del marito, Maurizio Marinangeli, il 57enne arrestato dai carabinieri per l'omicidio della donna di 85 anni, uccisa a coltellate in casa il 17 luglio scorso. L'uomo era stato in cura presso una comunità terapeutica da settembre 2017 fino al 30 aprile 2018 perché affetto da ludopatia. Ma la forte dipendenza dal gioco era riaffiorata recentemente. E' uno dei particolari resi noti dal comandante provinciale dei carabinieri di Ancona Stefano Caporossi e dal comandante del reparto operativo Americo Di Pirro in una conferenza stampa. Per Marinangeli, ossessionato dalle slot machine e in passato denunciato per avere rubato i gioielli di famiglia, il Tribunale aveva anche nominato un tutore. Lavorava nel pub di un parente.