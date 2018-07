A fuoco moduli abitativi, un ustionato

(ANSA) - MORROVALLE (MACERATA), 28 LUG - Per cause in corso di accertamento un violento incendio si è sviluppato in contrada Culmici di Morrovalle dove hanno preso fuoco due moduli abitativi, due auto e cinque bombole di Gpl, una delle quali è esplosa. Nel tentativo di spegnere le fiamme è rimasto ustionato e intossicato dal fumo il proprietario 81enne, che è stato trasportato all'ospedale di Civitanova. Le sue condizioni comunque non destano preoccupazioni. Sul posto i carabinieri di Morrovalle per accertamento. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, giunti da Nacerata e Civitanova Marche, che hanno messo in sicurezza il sito. Nel rogo sono morti due cani.