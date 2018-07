Marche Teatro, cresce contributo Mibact

Il Mibact ha ufficializzato le assegnazioni di contributo 2018 alle istituzioni di spettacolo dal vivo. Nonostante l'annunciata contrazione delle risorse Marche Teatro ha ottenuto un aumento, passando da 833.167 euro di contributo ministerale a 868.032 euro, registrando un incremento di 35 mila euro. Un risultato - si legge in una nota - che premia l'attività di produzione e programmazione di Marche Teatro, posizionandolo come l'ente più finanziato della regione, subito dopo il Rossini Opera Festival. Dalla sua costituzione nel marzo 2014 Marche Teatro ha registrato un aumento costante del contributo ministeriale, pari ad un totale in quattro anni di 286.707 euro. Riconosciuto dal 2015 come uno dei 19 Teatri di Rilevante Interesse Culturale in Italia, l'istituzione mantiene un trend positivo, registrando successi, sia dal punto di vista artistico con produzioni che si sono affermate nel panorama italiano, che gestionale con bilanci in equilibrio, mentre aumentano le attività offerte sul territorio.