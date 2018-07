Gdf premia vincitrice concorso legalità

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 27 LUG - Premiata presso la caserma del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, la studentessa dell'Istituto di Istruzione Superiore "Mazzocchi - Umberto I" di Ascoli Piceno, vincitrice del concorso nazionale "Insieme per la legalità", indetto dalle Fiamme Gialle.

L'iniziativa si inserisce nel progetto denominato "Educazione alla legalità economica", realizzato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, giunto quest'anno alla sesta edizione. Alla vincitrice, la diciottenne ascolana Iman Al Mouhajir, è stato consegnato un attestato di merito della Guardia di Finanza per la realizzazione di un disegno nella categoria per il miglior lavoro individuale. La vincitrice sarà, inoltre, ospitata presso la Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta (Latina) per partecipare a una minicrociera sulla Nave Scuola "Giorgio Cini"; un'occasione unica per vivere a stretto contatto con le Fiamme Gialle.