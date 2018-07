Ceriscioli scrive a Conte, mantenere  organici scuole del sisma

(ANSA) - ANCONA, 27 LUG - Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli scrive al premier Giuseppe Conte per chiedere la proroga degli organici docenti e personale Ata per le scuole del cratere. "Siamo preoccupati perché ormai i tempi stringono. Tra poco più di un mese gli studenti torneranno nelle aule e al momento sia nel Milleproroghe sia nel decreto sul terremoto, i primi atti del governo, non è stato inserito nessun emendamento per mantenere gli organici degli istituti scolastici del cratere. È fondamentale - sottolinea - che, a prescindere dal numero degli alunni, venga mantenuto lo stesso organico per garantire le attività scolastiche nei Comuni del cratere.

Nonostante la distruzione totale in molti piccoli centri, la popolazione è disposta a sottoporsi anche a forti disagi e sacrifici pur di riprendere a vivere nel proprio territorio. Il ripristino di tutte le attività scolastiche sono un incentivo poderoso all'obiettivo condiviso da tutti che le popolazioni colpite dal sisma possano tornare nelle loro case".