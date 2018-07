Parifica Corte Conti rendiconto 2017

La Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei Conti ha pronunciato il giudizio di piena parificazione del rendiconto generale della Regione Marche per l'esercizio finanziario 2017. "Continua ad essere confermata l'attenta e virtuosa gestione delle politiche di bilancio con cui ci siamo sempre distinti" ha detto l'assessore Fabrizio Cesetti. "Proseguiamo su questa strada, perché solo con i conti in ordine si cresce e si affronta la grande sfida della ricostruzione post terremoto. In continuità con gli esercizi precedenti la Regione Marche si riconferma tra le Regioni 'benchmark', cioè quelle di riferimento per la sanità italiana; ha rispettato gli equilibri di bilancio, riducendo la pressione fiscale regionale; ha ridotto in modo consistente il debito e ha rispettato l'indicatore di tempestività di pagamento delle transazioni commerciali". Nessun aumento di tasse, ha promesso Cesetti, ma le Marche "che versano allo Stato più di quanto ricevano" puntano all'autonomia differenziata.