'Odisseo' a Elcito con voce Luca Violini

Sabato 28 luglio alle 21:30, nella magica cornice di Elcito, uno tra i dieci borghi medioevali più belli d'Italia, l'attore e doppiatore Luca Violini proporrà in anteprima nazionale lo spettacolo di RadioTeatro "Odisseo. O tu fra i mortali il più sfortunato". Lo spettacolo, con consulenza letteraria di Alessandro Logli, porta in scena la storia di Ulisse, figura centrale nella cultura occidentale ed evoca il tema del "Nostos", il viaggio di ritorno verso casa come forma emblematica per ogni ricerca possibile e per ogni avventura dello spirito. Tramite un doppio registro che alterna il testo omerico con un monologo interiore di Ulisse - le storie vissute in prima persona, i suoi pensieri e le sue emozioni - lo spettacolo racconta il ritorno ad Itaca dal punto di vista del suo protagonista, che mette in luce il suo lato più umano e profondo.