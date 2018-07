Droga al distributore, due arresti

Circa 650 grammi di cocaina purissima e il sequestro di quasi 11 mila euro in contanti, più l'arresto di una coppia. E' il bilancio dell'operazione antidroga 'White Fuel' (carburante bianco) dei carabinieri della compagnia di Camerino, guidati dal capitano Roberto Nicola Cara. I due, lui 30 anni, lei 27, incensurati, di origine albanese, sono stati arrestati in flagranza di reato a Castelraimondo. L'operazione prende il nome dal fatto che lui era solito consegnare le dosi di droga presso il distributore di benzina di cui era dipendente. La cocaina è stata rinvenuta in perquisizioni personali e domiciliari, una volta sul mercato avrebbe avuto un valore di circa 100 mila euro. Non è da escludere che fosse destinata non solo alla piazza di Castelraimondo, ma a quella di Camerino e anche di Matelica.

Lui, Hila Briken è stato rinchiuso nel carcere di Montacuto ad Ancona, lei, Romina Bardhi, si trova ai domiciliari perché incinta.