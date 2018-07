Corte Conti indaga Aerdorica-Interporto

La Corte dei Conti indaga per danno erariale su Aerdorica e Interporto. È emerso durante di parificazione del rendiconto generale 2017 della Regione Marche, poi approvato dal collegio. È stato il procuratore regionale Giuseppe De Rosa, intervenuto nella requisitoria finale, a rivelarlo, parlando di buchi di milioni di euro dei quali non sono chiari gli utilizzi. "Spese non rendicontate - ha detto De Rosa - questa Procura si sta già muovendo per questo". I fatti dovrebbero risalire ad un periodo successivo al 2013. Intanto la Commissione di inchiesta su Aerdorica, istituita dal Consilgio regionale delle Marche, ha chiuso i lavori, approvando la relazione finale a larga maggioranza (contrari i due consiglieri di M5s). L'atto dovrebbe approdare in aula dopo la pausa estiva.