Ceriscioli, avviato percorso autonomia

"Quello sulla maggiore autonomia è un percorso che Marche e Umbria hanno deciso di fare insieme, condividendo da tempo tante politiche. Sono regioni abituate a condividere scelte e a fare strategie che comportano alla fine un risultato che porta più servizi e meno spese. Credo che al fondo della maggiore autonomia ci debba essere la capacità dimostrata di riuscire, con le risorse date, di offrire di più alle proprie comunità". Lo ha dichiarato al termine dell'incontro con la ministra per gli Affari regionali, Erika Stefani, il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli.

"Con più autonomia potremmo mettere in piedi una sorta di laboratorio in grado di portare avanti questa collaborazione fra le regioni e costituire anche - ha aggiunto - degli esempi di come si possa trasformare, con tutto il patrimonio culturale presente nelle nostre regioni, un'opportunità ulteriore di crescita, sviluppo e turismo".