Rapina e picchia 20enne, arrestato da Ps

Gli agenti del Commissariato di Ps di San Benedetto del Tronto hanno arrestato un 26enne albanese in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Ascoli Piceno Annalisa Giusti. Secondo il pm Cinzia Piccioni, il giovane sarebbe responsabile di una rapina messa a segno nella notte del primo luglio ai danni di un ventenne italiano. Dopo una serata in un locale della movida sanbenedettese, era stato seguito all'esterno da un gruppo di quattro persone che, approfittando dell'oscurità, lo avevano hanno aggredito, immobilizzandolo e picchiandolo, per sottrargli lo Smartphone di ultima generazione del valore di 800 euro, due orecchini ed il portafogli.

L'arrestato aveva continuato a malmenare la vittima anche dopo la rapina, lasciando il giovane incosciente sul selciato. E' stato identificato grazie a testimonianze e alle immagini i impianti di videosorveglianza. Ora è nel carcere di Marino del Tronto.