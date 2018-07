Ordinativi droga su WhatsApp, un arresto

(ANSA) - ANCONA, 25 LUG - Ordinavano la droga via WhatsApp e poi si incontravano in un luogo concordato per la consegna della merce, in cambio di denaro. Il 'giro' è stato scoperto dagli agenti delle Volanti della Questura di Ancona, che la scorsa notte hanno individuato un gruppetto nei pressi di Collemarino: durante il controllo, uno di loro, un 25enne di Falconara, incensurato, ha tentato di disfarsi di un involucro contenente mezzo grammo di hascisc. In tasca aveva circa 200 euro in banconote di vario taglio, tenuti in vari posti alla rinfusa Inequivocabili i messaggi WhatsApp su suo cellulare: "me porti il doppio del mio solito? stanotte portamene 3 solito orario...". La polizia ha effettuato una perquisizione domiciliare, rinvenendo nella sua abitazione una trentina di ovuli di hascisc pregiato "barbuka" per un totale di circa 300 gr, tutto l'occorrente per il confezionamento ed il taglio dello stupefacente e 1.500 euro in contanti. Il 25enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.