Museo Beltrami, esploratore italiano

(ANSA) - ANCONA, 25 LUG - Reperti di popolazioni del Nord e Centro America come calumet, foderi, cinture, asce, terracotte azteche e messicane, manoscritti, un archivio di oltre 5.000 documenti, un erbario messicano, il primo dizionario in lingua sioux, un manoscritto ancora inedito sul Messico. Sono i beni conservati nel museo dedicato all'esploratore italiano Giacomo Costantino Beltrami (Bergamo 1779-Filottrano 1855) che scopriì le rorgenti del Mississippi, fondato nel 1979 da Glauco Luchetti Gentiloni nel Palazzo Beltrami Luchetti a Filottrano. In passato aperto occasionalmente a piccoli gruppi e su richiesta e ora chiuso per restauri, il museo avrà una nuova veste con percorsi multimediali e 'immersivi' e sarà accessibile a tutti, grazie ad un progetto del Comune di Filottrano e dell'Università Politecnica delle Marche, in accordo con i discendenti della famiglia Luchetti Gentiloni.