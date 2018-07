Voucher,Cgil Marche,no ritorno a passato

"Non torniamo al passato. La sfida per il futuro, sopratutto nelle Marche che scontano una maggiore precarietà dei rapporti di lavoro rispetto alla media nazionale, non può essere rappresentata dal ritorno dei voucher ma dalla stabilizzazione dei rapporti di lavoro". Così Giuseppe Santarelli, segretario regionale Cgil Marche, il quale sostiene che "i dati dimostrano come i voucher abbiano rappresentato nelle Marche, come in Italia, un mero strumento di sfruttamento.

Il numero dei percettori è passato da 48 mila nel 2014 a 76 mila nel 2016, ultimo anno preso in esame, il 20% dei percettori è stato senza contribuzione nell'anno successivo e sempre nel 2016, il numero dei voucher venduti nelle Marche ha superato i 6 milioni".