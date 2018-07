Turista di 34 anni muore in Trentino

Un 34enne originario di Ancona, Patrick Cappanera, è morto in Trentino mentre si trovava in vacanza. A stroncarlo è stato un malore durante un'escursione al Monte Cocca. Il giovane, secondo le prime notizie, stava percorrendo un sentiero nella Bocca di Savalle, quando si è accasciato. Inutile l'intervento del Soccorso Alpino con un elicottero. La salma è stata trasportata a Pieve di Ledro. I familiari sono partiti. Cappanera era conosciuto ad Ancona per aver lavorato come cameriere da Anna a Portonovo e al ristorante pizzeria La Botte.