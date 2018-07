Sindaco Pesaro,sconto tasse per grandin

(ANSA) - PESARO, 24 LUG - I cittadini di Pesaro che hanno avuto un danno causato dall'eccezionale grandinata dei giorni scorsi, "in edifici non assicurati (case, capannoni) avranno uno sconto fiscale nel 2019 su Imu, Tasi e Tari". Lo rende noto il sindaco Matteo Ricci su Facebook. "Grazie al lavoro dell'assessore al Bilancio Antonello Delle Noci - scrive -, abbiamo deciso di dare un sostegno per i tanti danni subiti, utilizzando la leva fiscale che ci compete, quella sugli immobili". "L'entità dello sconto - aggiunge il primo cittadino - sarà definita appena avremo chiaro il numero di pratiche.

L'assessore Bartolucci sta raccogliendo tutte le segnalazioni dei danni e grazie al consigliere Biancani la Regione Marche ha avviato le procedure per la richiesta di stato di calamità (per l'agricoltura, sul quale siamo ottimisti) e di stato di emergenza (per il resto dei danni, sul quale siamo pessimisti).

Entrambi dovranno essere riconosciuti dal Governo nazionale".