Gdf sequestra 650 kg cozze in porto

Ad appena due mesi dall'ultimo sequestro di ricci di mare nei confronti di alcuni pescatori sportivi al Passetto, la Guardia di finanza ha eseguito un altro sequestro di circa 650 kg. di cozze nella zona prospiciente lo stabilimento Fincantieri nel porto di Ancona. Le Fiamme Gialle del Reparto Operativo Aeronavale sono intervenute dopo la segnalazione di movimenti notturni di barchini non identificati all'interno dello scalo dorico. Intercettato un veloce natante con a bordo due pescatori sportivi e circa 650 kg di cozze pescate nella zona e destinate ad essere immesse illegalmente sul mercato. Il prodotto è stato sequestrato perché pescato in quantità, zone e tempi vietati, cui si somma una sanzione amministrativa tra 12 mila e 50 mila euro nei confronti dei due fermati. Le cozze ancora vive sono state rigettate rapidamente in mare per evitare ulteriori danni all'ecosistema marino.