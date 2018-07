Con risorse Qatar nuova scuola Macerata

Posta oggi la prima pietra del nuovo polo scolastico "Mestica" di Macerata, che sorgerà nell'area delle Casermette al posto della vecchia scuola danneggiata dal sisma del 2016, e dovrà essere costruito entro 150 giorni. Viene realizzato con un investimento di 7,7 milioni di euro, dei quali 5,6 donati dal Qatar Fund for Development e gli altri 2,1 finanziati dallo Stato Italiano. Alla cerimonia hanno partecipato il sottosegretario all'Istruzione Salvatore Giuliano, il commissario straordinario per la ricostruzione, Paola De Micheli, il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il prefetto di Macerata Iolanda Rolli, il sindaco Romano Carancini, il rettore dell'Università di Macerata, Francesco Adornato, il direttore generale del Qatar Fund for development, ambasciatore Khalifa Bin Jassim Al-Kuwari, l'ambasciatore in Italia del Qatar Abdujlaziz Bin Ahmed Al Malki. "E' la più importante donazione fatta dal Qatar all'Italia - ha detto De Micheli -, la ricostruzione riparte dalla scuola".