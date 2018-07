Ceriscioli, nuova scuola grazie a Qatar

(ANSA) - MACERATA, 24 LUG - "Grazie alla fondazione Quatar per quella che è la più grande donazione ricevuta dalle Marche a seguito del sisma". Così il presidente della Regione Luca Ceriscioli alla cerimonia di avvio del cantiere per la costruzione del nuovo polo scolastico Mestica di Macerata, che ospiterà gli alunni della scuola dell'obbligo e materna. "Per raccontare le Marche - ha aggiunto - un luogo migliore di questo non poteva esserci. Il valore delle Marche è la bellezza presente su tutto territorio. Paesaggi straordinari, un popolo che fa della serietà, dell'impegno, la propria dimensione. La parte più colpita dal terremoto è custode di questa bellezza, riunita in piccole comunità. E quello che permette a piccole comunità di esistere è la scuola. Ricostruire le scuole significa mantenere la comunità - ha ribadito - e preservare la bellezza del nostro territorio. Il vostro dono è nel cuore della ricostruzione. È importante che vengano mantenuti gli organici in queste scuole, perché i bambini torneranno.