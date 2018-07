16enne rischia annegare,soccorso bagnini

Un 16enne ucraino ha rischiato di annegare a Collemarino, dove stava facendo il bagno in mare, nonostante non sapesse nuotare. A salvarlo sono stati due bagnini attirati dalle grida di aiuto che provenivano dall'acqua. È accaduto lungo il tratto di spiaggia libera.

"Avevo appena montato il turno - racconta Mauro Gorgoloni, uno dei due addetti al salvataggio - e mi sono tuffato". Il 16enne era con la zia e i cugini. Uno dei parenti ha provato ad aiutarlo invano. Portato a riva è stato poi affidato alle cure del 118 e della Croce Gialla intervenuta in spiaggia con il quad. Il ragazzo è stato portato in ospedale con l'eliambulanza con un codice di massima gravità. Ha bevuto molta acqua.