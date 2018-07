Progetto per asilo nido a Pieve Torina

Ricostruire la comunità attraverso un'offerta ampia di servizi, guardando al futuro. È nata, dal Comune di Pieve Torina, assieme alla Regione Marche e all'AicC (Associazione Italiana Calciatori) la volontà di realizzare nel piccolo Comune del cratere un asilo nido di fronte alla scuola materna. "Un nuovo servizio per la comunità che oggi, pezzo dopo pezzo, si sta ricostituendo - dice il sindaco Alessandro Gentilucci -. Dopo il rientro di tutte le famiglie terremotate, concluso lo scorso gennaio, la ricostruzione della scuola primaria e secondaria di primo grado, quella dell'infanzia in via di realizzazione, l'area commerciale inaugurata lo scorso autunno e tutti i lavori di messa in sicurezza o demolizione, in preparazione per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati, crediamo che per offrire un futuro ancora più dignitoso e appetibile a questa cittadina e al territorio che la circonda si debba pensare anche e soprattutto a dare nuovi impulsi e nuove opportunità".