Anziana uccisa, in casa denaro contante

Una somma di denaro in contanti è stata trovata dai carabinieri in casa di Emma Grilli, l'anziana uccisa a coltellate martedì scorso, nella sua abotazione in via Verdi a Chiaravalle. I militari del Reparto Operativo Nucleo Investigativo sono tornati questa mattina per una perquisizione approfondita all'appartamento, dopo i rilievi effettuati dal Ris di Roma e conclusi venerdì scorso. La somma non è stata ancora quantificata. I militari stanno accertando se mancano anche oro e altri oggetti di valore, anche se al momento non è chiaro cosa possedesse di prezioso l'anziana, il cui corpo è stato scoperto dal marito 90enne Alfio Vichi al rientro dalla spesa. La salma, fino al primo pomeriggio di oggi, era ancora a disposizione della magistratura, che dovrà rilasciare il nullaosta per il funerale, non ancora fissato. I carabinieri attendono anche l'esito deglio accertamenti del Ris sul coltello da cucina trovato nell'abitazione, ancora sporco di sangue e ritenuto l'arma del delitto.