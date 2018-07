Vvf soccorrono 3 cuccioli di capriolo

(ANSA) - ARCEVIA (ANCONA), 22 LUG - I vigili del fuoco sono intervenuti ad Arcevia per recuperare tre cuccioli di capriolo, finiti all'interno di una proprietà privata. Non riuscivano a trovare più la via per uscire mentre la mamma al di fuori li chiamava. La squadra Vvf ha preso i cuccioli, che erano in ottimo stato di salute, e li ha rilasciati all'esterno della proprietà per farli ricongiungere con la mamma.