In 800 alla Mangialonga Picena

(ANSA) - OFFIDA (ASCOLI PICENO), 22 LUG - Passeggiare fra i filari delle vigne delle dolci colline ascolane, sorseggiare un buon calice di vino mentre si assaggiano piatti gourmet preparati dai migliori chef del territorio. In sottofondo qualche nota musicale che non disturba i suoni della natura, mai silenziosa. La Mangialonga Picena, giunta alla quinta edizione, ha richiamato oggi fra le cantine di Offida (Ascoli Piceno) oltre 800 persone, per un appuntamento "sold out" già da diverse settimane. Gente giunta da tutta Italia. C'è anche una coppia arrivata dal Belgio, che, pur di non perdersi l'evento, ha prenotato a marzo. Tutti con lo zainetto sulle spalle, il calice nel contenitore appeso al collo e via in passeggiata dopo la partenza dalla piazza del Popolo di Offida, capitale picena del vino, culla della Docg di Offida, pronta a accogliere di nuovo tutti in serata per il gran finale. Un'atmosfera di festa come solo in campagna si può vivere appieno.