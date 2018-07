Pd Marche, Governo ha fallito dl sisma

Il Governo M5s-Lega "alla prima prova dei fatti", cioè la conversione del dl terremoto, "ha clamorosamente fallito" e "ha tradito tutte le promesse fatte in campagna elettorale ai terremotati marchigiani". Il Pd Marche, nelle sue articolazioni istituzionali, territoriali e politiche, fa quadrato e punta il dito sulle politiche dell'esecutivo in materia di sisma, in un incontro stampa con il presidente della Regione Ceriscioli, i parlamentari Alessia Morani, Mario Morgoni e Francesco Verducci, gli assessori e i consiglieri regionali con il capogruppo Urbinati. Per Ceriscioli il primo segnale dato dal Governo "è stato negativo: nessun cenno sulle risorse, nessun esame alla Camera degli emendamenti, compresi quelli che avevano copertura finanziaria, rinvio dei temi importanti, comne gli organici scolastici, di 6-7 mesi" alla Finanziaria. E ancora il caso Whirlpool, con gli ammortizzatori sociali per soli sei mesi e il tavolo al Mise sospeso. "I parlamentari marchigiani di maggioranza si facciano sentire".