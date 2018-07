Fondazione Merloni a Portonovo

Una riflessione sul panorama economico, politico e culturale internazionale con particolare attenzione al tema del protezionismo e alle nuove dinamiche che ripropongono il dualismo Nord-Sud. Sono gli obiettivi della riunione del Comitato Scientifico della Fondazione Aristide Merloni, in corso a Portonovo, su iniziativa del presidente Francesco Merloni. Tre giorni per raccogliere gli indirizzi sull'attività della Fondazione del prossimo triennio. I lavori del Comitato Scientifico sono stati inaugurati da un confronto tra esperti di politica internazionale Daniel Gros e Marc Lazar sull'evoluzione economica del nostro Paese, con una tavola rotonda con Enrico Letta, Romano Prodi e Ferruccio de Bortoli.

Dewl comitato fanno parte anche Sultan Al Mansoori, Joaquin Almunia, Chen Zhimin, Irina Bukova. Tra i temi affrontati il ritardo con cui la ripresa economica viene intercettata dalla "via Adriatica allo sviluppo", rallentata dalla globalizzazione e della crisi che ha colpito il credito regionale.