Prodi, Marche hanno sofferto crisi

"Ricette non ne ho, però sono rimasto impressionato da come le Marche abbiano sofferto molto più di altre regioni, in quella che è stata la 'ripresina' si sono comportate come alcune regioni del sud". Lo ha detto l'ex premier ed ex presidente della Commissione Europea Romano Prodi, rispondendo ai giornalisti a margine di un incontro pubblico ad Ancona. A parte altri fattori "qui ci sono state alcune crisi aziendali - ha aggiunto - che in una regione piccola hanno influito enormemente". Secondo Prodi, "la grande carta è di intensificare moltissimo la preparazione tecnica a tutti i livelli, qui c'era una grande tradizione di scuole tecniche. Se vogliamo preparare un futuro dobbiamo lavorare in questa direzione. Il ritorno di alcune produzioni tradizioni, come le scarpe può avvenire solo con un altissimo livello di specializzazione. Da un paio d'anni studio questi dati e sono preoccupato. Faremo una riflessione a Portonovo con la Fondazione Merloni".