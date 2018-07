In moto contromano in A14,stop Polstrada

Ha percorso contromano in moto la carreggiata nord dell'A14 tra Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio, sia nella parte scoperta sia nella galleria San Giorgio, poco oltre il casello di Fermo-Porto San Giorgio. Gli uomini del polizia autostradale hanno scongiurato possibili incidenti, bloccando il centauro, un 53enne che si è giustificato dicendo avere dimenticato lo zainetto in una piazzola non precisata e di avere invertito la marcia in carreggiata per andare a recuperarlo. La Polstrada gli ha fatto di nuovo invertire la marcia per raggiungere regolarmente la prima piazzola di sosta, dove è scattata la sanzione della revoca della patente e del fermo del motociclo.