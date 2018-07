Gdf, sequestro 300 articoli falsificati

(ANSA) - PORTO RECANATI (MACERATA), 19 LUG - La Guardia di finanza della Tenenza di Porto Recanati, in due distinte operazioni, ha sequestrato complessivamente oltre 300 articoli con marchi contraffatti. Denunciate quattro persone. Le Fiamme Gialle sono entrate in azione sul lungomare di Porto recanbati, dove hanno sottoposto a sequestro circa 30 paia di scarpe recanti i marchi falsi Adidas, Nike e Saucony. Poi si sono spostate all'Arena Gigli, dove era in corso un evento musicale.

Sequestrate oltre 250 t-shirt con il marchio contraffatto della band che si stava esibendo. Le operazioni di questo tipo proseguono senza sosta i questo tipo proseguono senza sosta per reprimere l'illegalità nel commercio e per risalire all'intera filiera del falso.