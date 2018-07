Demanio Marittimo,arte,design,architetti

Venerdì 20 luglio la spiaggia a Marzocca di Senigallia torna per l'ottava volta il fulcro del design, dell'architettura, dell'arte, dei progetti culturali e imprenditoriali, dello street food, di reading e performance. Torna infatti "Demanio Marittimo km-278", format culturale curato da Cristiana Colli e Pippo Ciorra dedicato quest'anno al tema della coesistenza. Ospiti italiani e internazionali interverranno sui palchi allestiti in riva al mare - appunto al km 278 - per un racconto della contemporaneità: sguardi, talk, conferenze, workshop, installazioni e produzioni live dureranno fino all'alba, dalle 6 del pomeriggio alle 6 di mattina. Ogni anno su questo tratto di litorale adriatico si riunisce una comunità che parla di architettura, arte, design, impresa, territorio, sempre diretto all'innovazione sociale. Centinaia le voci intervenute negli anni in un sistema che unisce le due sponde dell'Adriatico per parlare di comunità, coesistenza, di idee e di migrazioni, tema ancora più attuale.