Comandante Cc Fermo,costruire sicurezza

E' il tenente colonnello Antonio Marinucci, 45 anni, originario di Sulmona ma presto in giro per l'Itali e nelle missioni estere, il primo comandante provinciale dei carabinieri di Fermo. Dopo l'inaugurazione del comando provinciale dei giorni scorsi, la presentazione ufficiale del comandante che viene da Roma dal comando generale dell'Arma e che avrà sotto di sé, entro 6 mesi, circa 250 uomini per 16 stazioni, distribuite nei 40 Comuni della provincia di Fermo oltre a 5 stazioni dei forestali e al nucleo Cites. Al suo fianco il capitano della compagnia Roland Peluso. "Siamo costruttori della sicurezza: il mio obiettivo è portare i carabinieri nelle case dei residenti perché noi lavoriamo per la sicurezza e per la prevenzione - ha detto Marinucci in un incontro con la stampa -. Per me per me è un onore essere il primo comandante provinciale di questo territorio, una bella sfida come Arma".