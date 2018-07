I draghi di Trono di Spade a Montelago

(ANSA) - SERRAVALLE DI CHIENTI (MACERATA), 18 LUG - Drogon, Rhaegal e Viserion, i draghi in 3D di Game of Thrones, 'planeranno' il 4 agosto al Montelago Celtic Festival, kermesse dedicata alla cultura celtica e al fantasy in tutte le sue declinazioni, in programma il 2, 3 e 4 agosto a Taverne di Serravalle di Chienti (Macerata), nel cuore dell'Appennino umbro-marchigiano. Presso la Tenda Tolkien è in programma un incontro-lezione con l'animatore Jonathan Symmonds pronto a illustrare il suo lavoro, risultato di ore di studio e preparazione, punto di forza degli effetti speciali della serie tv record su HBO, trasmessa in 36 Paesi nel mondo. Maghi e draghi sono ancora protagonisti di una conferenza, sempre il 4 agosto, con Loredana Lipperini, scrittrice e conduttrice radiofonica, e Roberto Arduini, presidente Associazione Italiana Studi Tolkeniani, che si incontrano per sviscerare simboli e creature magiche nell'opera di Tolkien e Martin.