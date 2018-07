Salvini, coinvolgere i sindaci

(ANSA) - FERMO, 17 LUG - "Non guardo al passato, ci sono nuove idee, nuove prospettive. C'è la volontà di coinvolgere sempre di più i sindaci, onori e oneri compresi, ma chi sbaglia pagherà". lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando a Fermo del territorio marchigiano terremotato e della ricostruzione che non decolla. "Coinvolgeremo i sindaci fidandoci. Il problema dell'Italia è che per diffidenze iniziale, per evitare che qualcuno ti possa fregare, tu complichi talmente tanto la vita alla gente che, nonostante i tanti soldi disponibili, non c'è la possibilità di spenderli" ha aggiunto il ministro dell'Interno riferendosi alla eccessiva burocrazia che attanaglia la ricostruzione dopo il sisma del 2016. "Allora faremo una scommessa diversa, quella di fidarci.

Se qualcuno farà il furbo, però, ne pagherà le conseguenze" ha ammonito. Il mandato dell'attuale commissario alla ricostruzione De Micheli è in scadenza. "Nei prossimi giorni manifesteremo l'evidenza delle persone che prenderanno in mano questa vicenda".