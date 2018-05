Contratto, buona affluenza gazebo Lega

Buona affluenza al gazebo della Lega ad Ancona, dove la consultazione sul contratto di governo tra il Carroccio e M5s si intreccia alla campagna elettorale per le comunali. In piazza Roma a pochi metri del banchetto leghista sventola un vessillo del Movimento 5 stelle: in serata arriverà anche il leader Luigi Di Maio. Ma le due forze politiche, prossime alleate di governo, interagiscono poco. "Abbiamo proposto anche a loro di firmare - racconta Marco Bevilacqua, capolista della Lega per le amministrative -, hanno detto che dovevano chiedere e non si sono visti più...". I leghisti comunque sono soddisfatti: "sono venuti in tanti, non solo gente della Lega, anche altri e da quello che abbiamo visto i no si contano sulle dita di una mano". Una trentina i gazebo allestiti nelle Marche, dove si vota fino a domani, al momento senza problemi di ordine pubblico.