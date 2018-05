Bene prenotazioni hotel provincia Ancona

C'è ottimismo tra gli albergatori per l'andamento delle prenotazioni in vista dell'estate. Buoni i risultati finora raggiunti in termini di prenotazioni, che fanno registrare un notevole rialzo rispetto all'anno precedente. Secondo Alberto Tassi, presidente Assohotel Marche Confesercenti "l'andamento per il momento mostra il segno più e questo significa fiducia nella stagione che si sta per aprire. Il quadro può cambiare da una settimana all'altra, ma finora i segnali sono più che positivi. C'è da aggiungere che veniamo da un 2017 in forte calo dove le presenze sono diminuite considerevolmente a causa del terremoto, che ancora continua a spaventare molti turisti anche se siamo a centinaia di chilometri di distanza. La scossa di aprile ha fatto fermare le prenotazioni alberghiere per tre o quattro giorni e poi sono ripartite come se nulla fosse. C'è ancora tanto da fare, soprattutto nella riqualificazione dell'offerta turistico-alberghiera, ma la Regione si sta muovendo in questa direzione".